وظائف شاغرة : الإعلان الرسمى لوظائف النيابة العامة وفتح باب تلقى الطلبات من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون

تم الإعلان رسميأ عن فتح باب التقديم لشغل وظيفة معاون نيابة علي أن يتم التقديم لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، بداية من يوم 1 وحتي يوم 13 فبراير 2020، ويمكن سحب الملفات خلال الشهر الجاري لتقديمها.

شروط التقديم بوظائف للنيابة العامة 2020

ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عام.

يجب ألا يوجد بالملف أي كشط للبيانات.

اجتيار اختبارات المجلس.

الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف النيابة العامة – شهادة التخرج وتحتوي علي مجموع الدرجات الكلية وأيضا تقديرات كل عام. – صحيفة الحالة الجنائية. – صحيفة الحالة الجنائية لوالد المتقدم. – شهادة تحركات من الجوازات فى حالة السفر. – موقف المتقدم من التجنيد أو الإعفاء منه. – صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي. – صورة بطاقة الرقم القومي لوالد المتقدم. – صورة أي ملكية إن وجد. عدد 4 صور حديثة 4-6 بالبدلة بخلفية بيضاء بها اسم متقدم الطلب. – شهادة معتمدة من جهة عمل الوالد، والراتب والمؤهل الدراسي. – قيد عائلي لوالد المرشح وللجد الأب والجد الأم وأربع صور من كل قيد.

يتم تقديم ملف التعيين باسم المستشار النائب العام، بالإضافة إلي مواعيد تقديم الملف، ويجب إرفاق الرقم الخاص بالمتقدم واسطوانة تعريف للتسجيل على الموقع. محدث بتاريخ 1 يناير..نشرت جريدة الأهرام عن الإعلان عن وظائف النيابة العامة لوظيفة معاون نيابة من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون دفعة 2018 بتقدير عام جيد، وسيتم فتح باب سحب الملفات يوم 1 يناير 2019 حتي يوم 10 من نفس الشهر، ويتم تقديم الملفات ابتداء من يوم 26 يناير وحتي 7 فبراير 2019 بتكلفة 500 جنية و200 جنية أخري نظير أداء الامتحان التحرير.

لا يمكن تقديم الملفات إلا في المواعيد المحددة ويمكن التقديم من خلال الموقع الإلكتروني للنيابة العامة.

الآن فتح باب التقديم بوظائف الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف للمؤهلات العليا والدبلومات

محدث بتاريخ 9 يناير 2018

فتح باب التقديم لوظائف مندوبين مساعد بالنيابة الإدارية والتي تم الإعلان عنها في ديسمبر 2017، والمؤهلات المطلوبة للترشيح من خريجي الحقوق والشريعة والقانون والشرطة أيضا.

ومن شروط وظائف مندوب مساعد بالنيابة الإدارية الآتي:-

ألا يقل التقدير التراكمي عن جيد.

ألا يزيد عمره عن 30 سنة من تاريخ الإعلان.

أن تتوافر فيه الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل الوظيفة القضائية.

اجتياز المقابلة التي تجرى له.

أن يثبت لياقته البدنية.

التقديم في الوظائف المتاحة يبدأ يوم 13 يناير لعام 2018 وحتي يوم 20 من نفس الشهر لعام 2018، وطريقة التقديم مرفقة بالإعلان التالي:-

وظائف سابقة

ننشر لكم تفاصيل وظائف النيابة العامة (معاون نيابة)، من خريجي كليات الحقوق- الشريعة والقانون والشرطة، من خريجي عام 2017.

الأوراق المطلوبة لوظيفة معاون نيابة:-

شهادة التخرج.

شهادات التقدير بالسنوات الدراسية.

صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم ووالد المتقدم.

باقي الأوراق والشروط في الإعلان، كما يتم فتح باب سحب الملفات يوم 6 يناير 2018 وحتي يوم 14 من نفس الشهر، ويتم التقديم يوم 27 يناير وحتي 8 فبراير 2018.

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نقدم لكم زوار مصر فايف الكرام أهم وأبرز العناوين التي وردت في جريدة اليوم السابع، اليوم الأحد الموافق 30/11/2014، التي تم ذكرها بالجريدة عن أخبار جمهوريه مصر العربية.

حيث أن اهم المواضيع التي جاءت اليوم هي براءة الرئيس الأسبق محمد محمد حسنى مبارك وفرحة علاء وجمال مبارك والعادلي ومساعديه بـ”البراءة” في قضية القرن.

تحت عنوان “براءة.. إذن من القاتل” تقرأ في عدد خاص من “اليوم السابع” غدًا، تغطية شاملة لمشهد النهاية في محاكمة القرن، والتي انتهت ببراءة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب ألعادلي ومعاونيه الستة، من تهم قتل المتظاهرين في الاحتجاجات التي شهدتها ثورة 25 يناير.

مشادات بين متظاهرين وإخوان أرادوا المشاركة بمظاهرات عبد المنعم رياض. أمن القاهرة: تظاهر أهالي الشهداء بوسط البلد غير قانوني وسيتم منعهم.



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التليجراف: الفوضى ساهمت في اختفاء أي دليل يدين نظام مبارك.