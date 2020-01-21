وظائف شاغرة :  حديد المصريين يعلن عن وظائف خالية للمؤهلات المتوسطة

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نتابع عرض مختلف الوظائف المتميزة لجميع المؤهلات، حيث تعلن شركة حديد المصريين عن توافر فرص عمل لحديثي التخرج والحاصلين على دبلوم صناعي ثلاث سنوات أو الحاصلين على معاهد فنية نظام الخمس سنوات، وذلك للعمل بمصانع الشركة بالعين السخنة وبنى سويف، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف المطلوبة كالتالي:-
الشروط المطلوبة
- أن يكون المتقدم من الذكور.
- أن يكون من أبناء المحافظة ” بنى سويف أو محافظة السويس ” ويكون مثبت ذلك في بطاقة الرقم القومي.
- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو اعفي منها.
- أن لا يزيد السن عن 25 سنة.
- أن يكون لائقا بدنيا.
وظائف آخري:-
ولمن يرغب يرجى إرسال السيرة الذاتية وصورة الرقم القومي على البريد الإلكتروني التالي: [email protected] لأبناء محافظة بنى سويف، والبريد التالي لا بناء محافظة السويس : [email protected]
كما تعلن شركة حديد المصريين عن حاجتها إلى شغل الوظائف التالية:-
- مندوب مبيعات، ويشترط أن يكون حاصل على مؤهل عالي وحسن المظهر ويفضل امتلاك سيارة.
- مشرف مبيعات، ويشترط أن يكون حاصل على مؤهل عالي وخبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال الحديد، ويشترط إجادة العمل على برامج الورد و الإكسيل .
وللراغبين يرجى إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: [email protected]
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