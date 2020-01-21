وظائف فنية وإدارية وهندسية لدى نسما القابضة

2020-01-21

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية نسما القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الفنية والإدارية والهندسية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حملة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها “شركة الحافلات الحديثة المحدودة” في منطقة مكة المكرمة.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. فني ميكانيكي.

. فني كهرباء.

. مراقب الميزانية.

. فني نظم تقنية المعلومات.

. مشرف برمجيات نظم تقنية المعلومات- مهندس موقع.

. مهندس/ مشرف أجهزة نظم تقنية المعلومات.

. مدير مالي.

. مشرف الأصول الثابتة والحسابات.

. مطور الويب.

. رئيس فريق السائقين.

. مهندس- ورشة عمل.

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. موظف استقبال المواد والمخزون.

. موظف استلام المخزونات والمواد.

. مدير واجهة المشروع.

. رئيس الإقامة.

. مفتش الجودة.

. مهندس بيئي.

. مدقق الصحة والسلامة والبيئة.

. مفتش الصحة والسلامة والبيئة.

. مدقق الجودة.

. مدير التفتيش- التدقيق.

. رئيس الموارد البشرية والإدارية.

. سكرتير الإدارة.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 يناير 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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