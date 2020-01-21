وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة موبايلي

2020-01-21

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت شركة موبايلي للاتصالات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي هندسة المشاريع: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، علوم الحاسب، تقنية المعلومات).

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– أخصائي العقود التجارية: درجة البكالوريوس في تخصص القانون.

– أخصائي عقود المشتريات: درجة البكالوريوس في تخصص القانون.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 يناير 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 فبراير 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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