وظائف شاغرة للجنسين بشركة المراعي

2020-01-21

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت شركة المراعي، المتخصصة في تصنيع المواد الغذائية والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. منسق المشروع- النقل والخدمات اللوجستية (للسعوديات): الدرجة الجامعية في تخصص ذي صلة.

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. مدير التصنيع- الخدمات الغذائية (للرجال): درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (علوم الأغذية، أو الهندسة، إدارة الأعمال).

. مساعد مدير العلامة التجارية- أعمال الألبان (للسعوديين): درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 يناير 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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