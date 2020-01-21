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2020-01-21 وظائف شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بمحافظة الجبيل، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة أساس العالمية المحدودة” في محافظة الجبيل الصناعية. وأبرز البرنامج، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . مشغل كاد. . فني النظام المركزي لجمع المعلومات- سكادا. Advertisements . مراقب عمال الوسائل السمعية والبصرية. . فني نظام البث التلفزيوني عبر بروتوكول الإنترنت (عدد 3 وظائف). . فني التلفزيون الكيبلي (عدد وظيفتين). وأوضح البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 يناير 2020م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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