وظائف شاغرة : وظائف جامعة اسكندرية 2020

ننشر وظائف خالية جامعة الإسكندرية والتي تم نشرها اليوم ضمن وظائف جريدة الجمهورية عدد الثلاثاء الموافق 21 يناير 2020، حيث تعلن الجامعة عن وظائف أكاديمية بكلية السياحة والفنادق، على أن يكون التقديم بمقر الكلية خلال 14 يوم من تاريخ نشر الإعلان بالصحف القومية.

وظائف شاغرة جامعة الإسكندرية

جامعة الاسكندرية تعلن عن وظائف بكلية السياحة والفنادق لشغل وظيفة عدد 1 معيد بقسم الدراسات السياحية بالكلية.

ويشترط في المتقدم لوظيفة معيد أن يكون حاصلا على على درجة البكالوريوس من كلية السياحة والفنادق – جامعة الإسكندرية في العام الجامعي 208/2017 بتقدير عام جيد جدا على الأقل وتقدير جيد في مادة التخصص.

وعلى الراغبين في التقدم لشغل وظيفة معيد أن يكونوا مستوفيين للشروط الواردة بالقانون 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له وان يتقدم بطلباتهم مصحوبة بالآتي:

المؤهل الدراسي الجامعي.

السجل الدراسي بتقدير الأربع سنوات.

الموقف من التجنيد.

شهادة الميلاد او مستخرج رسمي منها.

عدد 6 صور فوتوغرافية.

موافقة جهه العمل لمن يعملون في الحكومة او القطاع العام.

على أن تقدم الطلبات باسم السيدة الأستاذ الدكتور/ عميد كلية السياحة والفنادق – جامعة الإسكندرية في موعد غايته أسبوعين من تاريخ النشر.

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