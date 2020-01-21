وظائف شاغرة : وظائف الوسيط الاسكندرية 21/1/2020

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مطلوب أخصائي موارد بشرية بكالوريوس تجارة حديث التخرج.

وظائف في شركة عقارية بميامي.

مطلوب مسوق الكتروني للعمل في شركة استيراد وتصدير.

مطلوب شباب من الجنسين للعمل في مكتبة بسيدي بشر.

وظائف للأطباء وتمريض في السعودية.

مطلوب مدرسين من الجنسين للعمل في المدارس العالمية والأهلية بالسعودية.

مطلوب سائق حفار من الإسكندرية أو البحيرة.

وظائف في شركة كبرى مختصة في فض منازعات والمطالبات الودية.

مطلوب كاشير على وجه السرعة.

مطلوب مدير علاقات عامة

مطلوب فنيين تكييف وثلاجات للعمل في شركة صيانة كبرى.

وظائف في شركة مطاعم 5 نجوم.

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