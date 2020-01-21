وظائف شاغرة : بمرتبات مجزية| شركة خير بلدنا تعلن عن وظائف خالية لجميع المؤهلات

تعلن شركة خير بلدنا بالتجمع الخامس مول سفن ستارز بجوار المحكمة، عن فتح باب التعيين لشغل بعض الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات للمؤهلات العليا والمتوسطة بمرتبات مجزية، وتوفر الشركة للراغبين تأمينات طبية واجتماعية وغيرها من المزايا، ونواصل الآن عرض تفاصيل الوظائف المطلوبة كالتالي:-

وظائف شركة خير بلدنا

مطلوب عدد 2 مدير فريش ” مسئول عن الأغذية الطازجة” يشترط أن يكون حاصل على مؤهل عالي أو متوسط وخبرة. مطلوب عدد 2 مدير جروسري ” مسئول عن أقسام الخضروات” براتب 4500 جنية، ويشترط مؤهل عالي أو متوسط. مطلوب عدد 2 مشرف جروسري، براتب 3200 جنية. مطلوب عدد 4 خدمة عملاء من الجنسين براتب 2200 جنية، ويشترط مؤهل عالي أو متوسط، وخبرة لا تقل عن 5 سنوات. مطلوب عدد 5 منسق ممرات، من الجنسين، براتب 2200 جنية. مطلوب عدد 2 بائع بقالة ” بائع بقسم البقالة” براتب يتراوح ما بين 2500 إلى 3200 جنيه. مطلوب عدد 2 بائع لحوم براتب يبدأ من 2500 إلى 3500 جنية. مطلوب عدد 10 أفراد امن. مطلوب عدد 10 موظف خدمات براتب 1800 جنيه.

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مزايا وطرق التقديم لشغل الوظائف

ويشترط للراغبين أن لا يزيد السن عن 40 سنة، وتوفر شركة خير بلدنا تأمينات طبية واجتماعية وبدل مواصلات و أجازات سنوية وسكن للمغتربين وحوافز، ولمن يرغب يرجى الحضور على العنوان المذكور أعلاه، أو الاتصال بالشركة على الأرقام التالية: 01140898265