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وظائف إدارية للرجال والنساء في البنك الإسلامي للتنمية

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2020-01-21

وظائف إدارية للرجال والنساء في البنك الإسلامي للتنمية

للعمل في جدة بمسمى مساعد إداري

متابعات الخليج 365 - جدة

أعلن البنك الإسلامي للتنمية عن توفير وظائف شاغرة للرجال والنساء من أجل العمل في محافظة جدة بمسمى وظيفي (مساعد إداري)، وفق التفاصيل والمعلومات الواردة أدناه:

الوظائف الشاغرة :

– مساعد إداري – الاستعانة بمصادر خارجية

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شروط التقديم :-

  1. – شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو أي تخصص ذي صلة.
  2. – خبرة 5 إلى 6 سنوات من العمل كمساعد تنفيذي أو مساعد شخصي أو دور مماثل.
  3. – مهارات اتصال شفهية وخطية ممتازة باللغة الفرنسية والعربية والإنجليزية.
  4. – إجادة استخدام برامج الأوفيس.
  5. – مهارات الإدارة التنظيمية والوقت المتميزة.
  6. – مهارات حل المشاكل.

تاريخ التقديم :-

متاح من اليوم

رابط التقديم : من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

 

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