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2020-01-21 وظائف إدارية للرجال والنساء في البنك الإسلامي للتنمية للعمل في جدة بمسمى مساعد إداري متابعات الخليج 365 - جدة أعلن البنك الإسلامي للتنمية عن توفير وظائف شاغرة للرجال والنساء من أجل العمل في محافظة جدة بمسمى وظيفي (مساعد إداري)، وفق التفاصيل والمعلومات الواردة أدناه: الوظائف الشاغرة : – مساعد إداري – الاستعانة بمصادر خارجية Advertisements شروط التقديم :- – شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو أي تخصص ذي صلة. – خبرة 5 إلى 6 سنوات من العمل كمساعد تنفيذي أو مساعد شخصي أو دور مماثل. – مهارات اتصال شفهية وخطية ممتازة باللغة الفرنسية والعربية والإنجليزية. – إجادة استخدام برامج الأوفيس. – مهارات الإدارة التنظيمية والوقت المتميزة. – مهارات حل المشاكل. تاريخ التقديم :- متاح من اليوم رابط التقديم : من خلال الرابط التالي (اضغط هنا). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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