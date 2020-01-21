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وظائف تعليمية للنساء بعدة تخصصات

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2020-01-21

وظائف تعليمية للنساء بعدة تخصصات

للعمل في حفر الباطن
وظائف تعليمية للنساء

متابعات الخليج 365 - حفر الباطن

أعلنت مدارس الأكاديمية العصرية للبنات في حفر الباطن عن توفير وظائف شاغرة من أجل العمل بالمدارس بمسمى وظيفي، معلمة لغة انجليزية ابتدائي، ومعلمة حاسب آلي ثانوي ومعلمة تربية أسرية ثانوي.

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الوظائف الشاغرة :-

  1. – معلمة لغة إنجليزية ابتدائي
  2. – معلمة حاسب آلي ثانوي
  3. – معلمة تربية أسرية ثانوي
وظائف تعليمية للنساء بحفر الباطن

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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