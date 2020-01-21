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2020-01-21 وظائف تعليمية للنساء بعدة تخصصات للعمل في حفر الباطن متابعات الخليج 365 - حفر الباطن أعلنت مدارس الأكاديمية العصرية للبنات في حفر الباطن عن توفير وظائف شاغرة من أجل العمل بالمدارس بمسمى وظيفي، معلمة لغة انجليزية ابتدائي، ومعلمة حاسب آلي ثانوي ومعلمة تربية أسرية ثانوي. Advertisements الوظائف الشاغرة :- – معلمة لغة إنجليزية ابتدائي – معلمة حاسب آلي ثانوي – معلمة تربية أسرية ثانوي تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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