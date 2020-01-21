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جامعة تبوك تعلن أسماء المرشحين في المسابقة الوظيفية
متابعات الخليج 365 - تبوك
أعلنت جامعة تبوك عن أسماء المرشحين للمقابلة الشخصية للمتقدمين على الوظائف الإدارية والفنية والهندسية في المسابقة الوظيفية التي تم الإعلان عنها بتاريخ 6 – 1 -1441 هـ .
ولمعرفة موعد ومكان المقابلة الدخول إلى (متابعة الطلب) وذلك عبر الرابط التالي ( اضغط هنا ).
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