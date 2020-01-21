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وظائف لدى شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني

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2020-01-21

وظائف لدى شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء من حملة البكالوريوس ، للعمل في كل من (جدة، الرياض) وفق المسميات التالية :

– Sr. Officer Customer Services – جدة
– Sr. Officer – Telesales – الرياض
– Head – SME Pricing – جدة
– Sr. Officer – Telesales – جدة
– Specialist – .net – جدة

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• الشروط العامة:

– سعودي / سعودية الجنسية.
– حاصل على درجة البكالوريوس .
– إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابة).
– توفر الخبرة حسب شروط كل وظيفة .

• للتقديم من خلال الرابط التالي ( اضغط هنا )

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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