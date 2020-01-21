وظائف شاغرة : بنك CIB يُعلن عن وظائف خالية والتقديم إلكترونياً.. إليكم التفاصيل وأهم الشروط

أعلن بنك CIB عبر موقعه الرسمي على الانترنت عن حاجته لشغل عدة وظائف شاغرة للعمل بفروع البنك التابعة، وسوف نعرض على حضراتكم الوظائف وأهم الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لتلك الوظائف، حيث يتم التقديم إلكترونياً عبر الموقع. وظائف خالية في بنك CIB ” سي أي بي” Teller حيث يشترط في تلك الوظيفة:- أولاً: لا يشترط الخبرة، أو الخبرة سنتين على الأكثر.

ثانياً: الحصول على بكالوريوس مناسب لطبيعة العمل. Endpoint Security Engineer ويشترط في المتقدمين لتلك الوظيفة:- أولاً: أن يجيد مهارات التواصل. ثانياً:- حصول المتقدم على مؤهل عال مناسب. ثالثاً:- أن يكون لدية خبرة من سنة إلى ثلاث سنوات في هذا المجال. Digital Customer Support Agent / Outsource Advertisements ويشترط في المتقدمين: أولاً:- إجادة اللغة الإنجليزية. ثانياً:- الحصول على مؤهل عال مناسب لطبيعة العمل. ثالثاً: إجادة مهارات التواصل Personal Banker ويشترط في المتقدمين للوظيفة السابقة:- أولاً: لا يشترط الخبرة أو خبرة عام واحد فقط. ثانياً:- الحصول على مؤهل عال مناسب للوظيفة. ثالثاً:- إجادة مهارات التواصل.

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