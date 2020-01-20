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2020-01-20 وظائف شاغرة بـ الهيئة العامة للطيران المدني لحملة شهادة البكالوريوس متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن وجود وظائف شاغرة في العاصمة الرياض بمسمى وظيفي – مشرف سلامة – وفق التفاصيل التالية: الوظائف الشاغرة : – مشرف سلامة شروط التقديم :- Advertisements – شهادة البكالوريوس في الهندسة الصناعية أو سلامة المطارات

– خبرة 5 سنوات في المجال.

– مهارة الرقابة والضبط.

– مهارة التخطيط واتخاذ القرار المناسب.

– مهارات الاتصال.

– مهارة إدارة فريق العمل.

– مهارة التفاوض.

– مهارة التنظيم.

– مهارة التحليل والخروج بحلول.

– القدرة على استخدام الحاسوب والتعامل مع التطبيقات المستخدمة.

– إتقان اللغة الانجليزية كتابة وقراءة ومحادثة.

– القدرة على القيام بجميع المهام بالوقت المناسب.

– القدرة على ترتيب الأولويات.

– القدرة على الابتكار وتحسين بيئة العمل.

– القدرة على تفسير وتطبيق القوانين والقواعد واللوائح.

– القدرة على العمل تحت الضغط.

– القدرة على تحفيز الموظفين والتأثير على الآخرين. تاريخ التقديم :- متاح من اليوم رابط التقديم : (اضغط هنا). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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