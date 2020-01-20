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وظائف لدى كلية الريادة للعلوم الصحية عبر طاقات
من خلال برنامج تمھیر
متابعات الخليج 365 - جدة
أعلنت كلية الريادة للعلوم الصحية ، من خلال البوابة الوطنیة للعمل (طاقات) عن توفر (3) وظائف شاغرة ( للنساء ) ، من خلال برنامج (تمھیر) التدريب على رأس العمل ، للعمل في محافظة جدة ، وفق التالي :
– مسمى الوظيفة (مدرس مهني تمريض وخدمات صحية )
• الشروط العامة:
1 – سعودية الجنسیة .
2 – درجة البكالوريوس أو ما يعادلها / تمريض
3 – لا يشترط توفر الخبرة أو بخبرة لا تزيد عن سنة
– الوصف الوظيفي : إرشاد الطلاب المهنيين في مجال التمريض والخدمات الصحية لإعدادهم لسوق العمل.
• للتقديم من خلال الرابط التالي عبر بوابة العمل الوطنية طاقات ( اضغط هنا ) .
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