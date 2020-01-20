وظائف لدى كلية الريادة للعلوم الصحية عبر طاقات

2020-01-20

متابعات الخليج 365 - جدة

أعلنت كلية الريادة للعلوم الصحية ، من خلال البوابة الوطنیة للعمل (طاقات) عن توفر (3) وظائف شاغرة ( للنساء ) ، من خلال برنامج (تمھیر) التدريب على رأس العمل ، للعمل في محافظة جدة ، وفق التالي :

– مسمى الوظيفة (مدرس مهني تمريض وخدمات صحية )

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• الشروط العامة:

1 – سعودية الجنسیة .

2 – درجة البكالوريوس أو ما يعادلها / تمريض

3 – لا يشترط توفر الخبرة أو بخبرة لا تزيد عن سنة

– الوصف الوظيفي : إرشاد الطلاب المهنيين في مجال التمريض والخدمات الصحية لإعدادهم لسوق العمل.

• للتقديم من خلال الرابط التالي عبر بوابة العمل الوطنية طاقات ( اضغط هنا ) .

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