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2020-01-20 وظائف للرجال والنساء بشركة الغنيم متابعات الخليج 365 - أبها أعلنت شركة الغنيم المحدودة عن وجود عدد 4 وظائف خالية للرجال والنساء، من أجل العمل بفروع الشركة في محافظة أبها، بمسمى وظيفي بائع، وفق التفاصيل التالية: الوظائف الشاغرة : – بائع (للجنسين – العدد 4 وظائف). شروط التقديم :- Advertisements 1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

مميزات الوظيفة :- – الراتب (4,000 ريال).. تاريخ التقديم :- متاح حتى تاريخ 2020/02/19م. رابط التقديم :- (اضغط هنا). تابعنا على تواصل معنا على شارك الخبر







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