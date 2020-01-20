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وظائف للرجال والنساء بشركة الغنيم

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2020-01-20

وظائف للرجال والنساء بشركة الغنيم

وظائف شركة الغنيم

متابعات الخليج 365 - أبها

أعلنت شركة الغنيم المحدودة عن وجود عدد 4 وظائف خالية للرجال والنساء، من أجل العمل بفروع الشركة في محافظة أبها، بمسمى وظيفي بائع، وفق التفاصيل التالية:

الوظائف الشاغرة :

– بائع (للجنسين – العدد 4 وظائف).

شروط التقديم :-

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1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
مميزات الوظيفة :-

– الراتب (4,000 ريال)..

تاريخ التقديم :-

متاح حتى تاريخ 2020/02/19م.

رابط التقديم :- (اضغط هنا).

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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