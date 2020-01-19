وظائف شاغرة : شركة كونتراك للخدمات تتطلب للعمل فورا مهندسين وفنيين وعمال

نواصل تقديم جديد إعلانات الوظائف اليومية و الأسبوعية، حيث تعلن شركة كونتراك للخدمات العامة ” كورنيش النيل – بولاق – أبراج النايل سيتي” عن حاجتها إلى شغل عشرات الوظائف الشاغرة من مهندسين و عمال و فنيين في مختلف التخصصات، برواتب مجزية و لجميع المؤهلات، و نتابع الآن نشر تفاصيل الوظائف كالتالي:-

وظائف شركة كونتراك للخدمات العامة

مطلوب عدد 10 مهندسين كهرباء، و يشترط أن يكون حاصل على بكالوريوس هندسة. مطلوب عدد 10 مهندس ميكانيكا، و يشترط مؤهل عالى ” بكالوريوس هندسة”. مطلوب عدد 30 فني نجار، و يشترط مؤهلات متوسطة. مطلوب عدد 30 فني نقاش، مؤهل متوسط. مطلوب عدد 30 فني ميكانيكا مؤهل متوسط. مطلوب عدد 30 فني كهرباء مؤهل متوسط. مطلوب عدد 30 فني تكييف مؤهل متوسط. مطلوب عدد 30 فني سباك مؤهل متوسط. مطلوب عدد 300 عامل نظافة و لا يشترط مؤهل.

وظائف آخري:-

و للراغبين يشترط أن لا يزيد السن عن 45 سنة، و الراتب يحدد حسب الخبرة و المقابلة الشخصية، و لمن يرغب يرجى الحضور على العنوان المذكور أعلاه، أو الاتصال بالشركة على الأرقام التالية: 01200277723