شكرا لقرائتكم وظائف للنساء بأمانة محافظة جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
– الإدارة التابعة لها: شركة متعاقدة مع الأمانة
– المؤهل العلمي: بكالوريوس
– التخصصات المطلوبة:
- التصميمات المطبوعة والإعلان
- تربية فنية
- فنون إسلامية
– وصف الوظيفة: إنشاء محتوى باستخدام البرامج الحاسوبية ليعبر عن فكرة معينة، وذلك لمحاولة إيصال المحتوى للشريحة المستهدفة أو التعبير عن فكرة، وذلك يشمل تصميم كتيبات، وشعارات، وصورًا، ومجلات، وتقارير.
– متطلبات الوظيفة:
- ثلاثة سنوات خبرة سابقة في مجال الجرافيك
- خبرة في مجال التصميم Photoshop ،illustrator ،InDesign
- خبرة في برامج المونتاج وتحرير الفيديو Premiere ،aftereffects
- يفضل إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة
- أن يكون لدى المتقدم بعض الأعمال في مجال الجرافيك ثنائي أو ثلاثي الأبعاد
– للتقديم من خلال الرابط التالي ( اضغط هنــا ) في موعد أقصاه الخميس 28 جمادى الأولى 1441هـ
كانت هذه تفاصيل خبر وظائف للنساء بأمانة محافظة جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.