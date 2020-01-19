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2020-01-19 وظائف إدارية شاغرة بـ شركة المراعي العمل في الخرج والرياض متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة المراعي عن وجود وظائف شاغرة بمسمى وظيفي “أخصائي تشغيل النظم، منسق المشروع للخدمات اللوجستية والنقل“، من أجل العمل بمحافظات الخرج والرياض وفق التفاصيل والمعلومات التالية: الوظائف الشاغرة :- 1- أخصائي تشغيل النظم (الخرج) – درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية أو الميكانيكية. HND ، HNC في الكهربائية أو الميكانيكية. – خبرة هندسية 2-3 سنوات في العمل في التخزين الآلي وتشغيل FMCG الآلي. – خبرة في نظم إدارة المستودعات. 2- منسق المشروع للخدمات اللوجستية والنقل(الرياض) Advertisements – درجة البكالوريوس في أي مجال. – خبرة 2-3 سنوات في العمل ببيئة المشروع. إجادة استخدام برامج الأوفيس و SAP. – المعرفة بـ APA / APO. – مهارات تخطيط والتنظيم مع الاهتمام بالتفاصيل. – مهارات الاتصال . – إجادة اللغة الإنجليزية. رابط التقديم :- 1- أخصائي تشغيل النظم اضغط هنا أو اضغط هنا 2- منسق المشروع للخدمات اللوجستية والنقل اضغط هنا تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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