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2020-01-19 وظائف تعليمية بعدة تخصصات في المدينة متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة أعلنت مدارس العقيق الأهلية والدولية للبنات بالمدينة المنورة ، عن توفر عدد من الوظائف في القسم الدولي وفق التفاصيل التالية : 1- الرياضيات Math – إجادة اللغة الإنجليزية 2- لغة فرنسية Advertisements يفضل خبرة عام على الأقل

يفضل ألا يقل التقدير عن جيد جدًا التقديم ومواعيد المقابلات: خلال الفترة من 19 / 1 / 2020 م إلى 22 / 1 / 2020 م، وللتسجيل يرجي إدخال البيانات على الموقع الإلكتروني ( هنا )، بعد اختيار قائمة : – خدمات متنوعة – توظيف – نموذج توظيف). تابعنا على تواصل معنا على شارك الخبر







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