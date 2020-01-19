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وظائف تعليمية بعدة تخصصات في المدينة
متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة
أعلنت مدارس العقيق الأهلية والدولية للبنات بالمدينة المنورة ، عن توفر عدد من الوظائف في القسم الدولي وفق التفاصيل التالية :
1- الرياضيات Math – إجادة اللغة الإنجليزية
2- لغة فرنسية
يفضل خبرة عام على الأقل
يفضل ألا يقل التقدير عن جيد جدًا
التقديم ومواعيد المقابلات:
خلال الفترة من 19 / 1 / 2020 م إلى 22 / 1 / 2020 م، وللتسجيل يرجي إدخال البيانات على الموقع الإلكتروني ( هنا )، بعد اختيار قائمة : – خدمات متنوعة – توظيف – نموذج توظيف).
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