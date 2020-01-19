وظائف

وظائف تعليمية بعدة تخصصات في المدينة

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

Advertisements

شكرا لقرائتكم وظائف تعليمية بعدة تخصصات في المدينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-19

وظائف تعليمية بعدة تخصصات في المدينة

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

أعلنت مدارس العقيق الأهلية والدولية للبنات بالمدينة المنورة ، عن توفر عدد من الوظائف في القسم الدولي وفق التفاصيل التالية :

1- الرياضيات Math – إجادة اللغة الإنجليزية

2- لغة فرنسية

Advertisements

يفضل خبرة عام على الأقل
يفضل ألا يقل التقدير عن جيد جدًا

التقديم ومواعيد المقابلات: 

خلال الفترة من 19 / 1 / 2020 م إلى 22 / 1 / 2020 م، وللتسجيل يرجي إدخال البيانات على الموقع الإلكتروني ( هنا )، بعد اختيار قائمة : – خدمات متنوعة – توظيف – نموذج توظيف).

 

تابعنا على تواصل معنا على2cbaa5e5dd.jpg

شارك الخبر

ِشارك على جوجل بلس
ِشارك على تويتر
ِشارك على تليجرام



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وظائف تعليمية بعدة تخصصات في المدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا