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وظائف إدارية بـ الهيئة العامة للأوقاف

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2020-01-19

وظائف إدارية بـ الهيئة العامة للأوقاف

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف عن وجود وظائف شاغرة في العاصمة الرياض بمسمى وظيفي – مدير عمليات البنية التحتية لتقنية المعلومات.

الوظائف الشاغرة :-

– مدير عمليات البنية التحتية لتقنية المعلومات

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شروط التقديم :-

– درجة البكالوريوس علوم الحاسب ، تقنية المعلومات أو المجال ذي الصلة ( يفضل الماجستير ).
– خبرة 10+ سنوات والحد الأدنى 5+ في دور مماثل.

تاريخ التقديم :-

متوفر من اليوم

رابط التقديم : (اضغط هنا).

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