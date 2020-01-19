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2020-01-19 وظائف إدارية بـ الهيئة العامة للأوقاف متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت الهيئة العامة للأوقاف عن وجود وظائف شاغرة في العاصمة الرياض بمسمى وظيفي – مدير عمليات البنية التحتية لتقنية المعلومات. الوظائف الشاغرة :- – مدير عمليات البنية التحتية لتقنية المعلومات Advertisements شروط التقديم :- – درجة البكالوريوس علوم الحاسب ، تقنية المعلومات أو المجال ذي الصلة ( يفضل الماجستير ).

– خبرة 10+ سنوات والحد الأدنى 5+ في دور مماثل. تاريخ التقديم :- متوفر من اليوم رابط التقديم : (اضغط هنا). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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