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وظائف إدارية بـ الهيئة العامة للأوقاف
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت الهيئة العامة للأوقاف عن وجود وظائف شاغرة في العاصمة الرياض بمسمى وظيفي – مدير عمليات البنية التحتية لتقنية المعلومات.
الوظائف الشاغرة :-
– مدير عمليات البنية التحتية لتقنية المعلومات
شروط التقديم :-
– درجة البكالوريوس علوم الحاسب ، تقنية المعلومات أو المجال ذي الصلة ( يفضل الماجستير ).
– خبرة 10+ سنوات والحد الأدنى 5+ في دور مماثل.
تاريخ التقديم :-
متوفر من اليوم
رابط التقديم : (اضغط هنا).
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