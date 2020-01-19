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2020-01-19 وظائف للرجال والنساء في هنقرستيشن للعمل في العاصمة الرياض متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت هنقرستيشن عن وجود وظائف شاغرة للرجال والنساء في العاصمة الرياض بمسمى وظيفي – مدير المُنتَج – وفق التفاصيل والمعلومات التالية: الوظائف الشاغرة :- – مدير المُنتَج Advertisements شروط التقديم :- – خبرة في تطوير المنتجات الرقمية كمدير منتج أو محلل أعمال أو مصمم UX أو مطور.

– خبرة في استخدام أدوات التحليلات الرقمية مثل Google Analytics.

– مطلع على دورة حياة تطوير المنتجات.

– مهارات اتصال شفهية وخطية ممتازة باللغتين العربية والإنجليزية.

– القدرة على حل المشكلات.

– خبرة في مجال التجارة الرقمية/ التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي (ميزة إضافية).

– خلفية في تطوير البرمجيات (ميزة إضافية).

– خبرة في قيادة فريق أمر مفضل.

– العمل على JIRA أو Confluence أو AHA.io أو أي برنامج آخر لإدارة المنتجات.

– على بينة بكيفية إنشاء حلقة تغذية مرتدة مناسبة للمنتج عبر برامج الدعم مثل Zendesk أو Helpdesk أو Intercom أو ما شابه ذلك. تاريخ التقديم :- متاح من اليوم رابط التقديم : (اضغط هنا). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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