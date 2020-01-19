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2020-01-19 وظائف إدارية للرجال والنساء لدى مجموعة الفطيم متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت مجموعة الفطيم عن وجود وظائف إدارية شاغرة في العاصمة الرياض بمسمى وظيفي موظف استقبال في البيع بالتجزئة وفق التفاصيل والمعلومات التالية: الوظائف الشاغرة :- – موظف استقبال في البيع بالتجزئة شروط التقديم :- شهادة الثانوية العامة أو أعلى

1-2 سنوات الخبرة ذات الصلة

مهارات التواصل باللغة الإنجليزية والعربية

مهارات الحاسوب ، مايكروسوفت أوفيس (وورد ، إكسل Advertisements مهام الوظيفة :- – الإجابة على الاستفسارات وتقديم المعلومات للعملاء والزوار والأطراف المعنية الأخرى فيما يتعلق بالأنشطة التي تتم في إنشاء وموقع الإدارات والمكاتب والموظفين داخل المنظمة. تاريخ التقديم :- متاح من اليوم رابط التقديم : (اضغط هنا). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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