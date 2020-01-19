وظائف

وظائف إدارية للرجال والنساء لدى مجموعة الفطيم

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

Advertisements

شكرا لقرائتكم وظائف إدارية للرجال والنساء لدى مجموعة الفطيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-19

وظائف إدارية للرجال والنساء لدى مجموعة الفطيم

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت مجموعة الفطيم عن وجود وظائف إدارية شاغرة في العاصمة الرياض بمسمى وظيفي موظف استقبال في البيع بالتجزئة وفق التفاصيل والمعلومات التالية:

الوظائف الشاغرة :-

– موظف استقبال في البيع بالتجزئة

شروط التقديم :-

شهادة الثانوية العامة أو أعلى
1-2 سنوات الخبرة ذات الصلة
مهارات التواصل باللغة الإنجليزية والعربية
مهارات الحاسوب ، مايكروسوفت أوفيس (وورد ، إكسل

Advertisements

مهام الوظيفة :-

– الإجابة على الاستفسارات وتقديم المعلومات للعملاء والزوار والأطراف المعنية الأخرى فيما يتعلق بالأنشطة التي تتم في إنشاء وموقع الإدارات والمكاتب والموظفين داخل المنظمة.

تاريخ التقديم :-

متاح من اليوم

رابط التقديم : (اضغط هنا).

 

تابعنا على 0339d88768.jpg تواصل معنا علىd0e7f631c4.jpg

شارك الخبر

ِشارك على جوجل بلس
ِشارك على تويتر
ِشارك على تليجرام



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وظائف إدارية للرجال والنساء لدى مجموعة الفطيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا