وظائف إدارية للرجال والنساء لدى شركة كريم

2020-01-19

متابعات الخليج 365 - جدة

أعلنت شركة كريم عن وجود وظائف إدارية شاغرة من اجل العمل في محافظة جدة بمسمى وظيفي محلل بيانات وفق التفاصيل والمعلومات الموضحة أدناه:

الوظائف الشاغرة :-

– محلل بيانات

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شروط التقديم :-

سنتين فما فوق من الخبرة في أدوار محلل و / أو ذكاء الأعمال.

لديه القدرة على قيادة المشاريع على أساس رؤى من التحليل.

لديه تجربة مع تقنيات قواعد البيانات القائمة على SQL ، (T-SQL ، MySQL ، PostgreSQL ، إلخ).

لديه تجربة مع ذكاء الأعمال وأدوات التصور ، (Tableau ، Micro Strategy ، ChartIO ، Qlik) ، إلى جانب مهارات معالجة البيانات الجغرافية المكانية.

لديه تجربة مع أدوات التسويق والمنتجات مثل Google Analytics ، Adjust ، Braze ، Hubspot ، إلخ.

الطلاقة في اللغة الإنجليزية والعربية إلى جانب مهارات الاتصال الشفوية والكتابية ممتازة.

تاريخ لتقديم :-

متاح من اليوم

رابط التقديم : (اضغط هنا).

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