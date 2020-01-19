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وظائف إدارية للرجال والنساء لدى شركة كريم
لحملة البكالوريوس
متابعات الخليج 365 - جدة
أعلنت شركة كريم عن وجود وظائف إدارية شاغرة من اجل العمل في محافظة جدة بمسمى وظيفي محلل بيانات وفق التفاصيل والمعلومات الموضحة أدناه:
الوظائف الشاغرة :-
– محلل بيانات
شروط التقديم :-
سنتين فما فوق من الخبرة في أدوار محلل و / أو ذكاء الأعمال.
لديه القدرة على قيادة المشاريع على أساس رؤى من التحليل.
لديه تجربة مع تقنيات قواعد البيانات القائمة على SQL ، (T-SQL ، MySQL ، PostgreSQL ، إلخ).
لديه تجربة مع ذكاء الأعمال وأدوات التصور ، (Tableau ، Micro Strategy ، ChartIO ، Qlik) ، إلى جانب مهارات معالجة البيانات الجغرافية المكانية.
لديه تجربة مع أدوات التسويق والمنتجات مثل Google Analytics ، Adjust ، Braze ، Hubspot ، إلخ.
الطلاقة في اللغة الإنجليزية والعربية إلى جانب مهارات الاتصال الشفوية والكتابية ممتازة.
تاريخ لتقديم :-
متاح من اليوم
رابط التقديم : (اضغط هنا).
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