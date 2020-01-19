شكرا لقرائتكم شؤون الحرمين تعلن عن وظائف للجنسين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

1- مترجم لغات (رجال ونساء) 2- مدقق لغوي (رجال) 3- مهندس صوتيات (رجال) 4- منتج تقارير وأفلام (رجال) 5- باحث شرعي (رجال) 6- مصمم جرافيك (رجال) 7- فني بث تلفزيوني (رجال) – يبدأ موعد التقديم -بمشيئة الله- يوم الأحد الموافق 24 /5 /1441 هـ, وينتهي يوم الخميس الموافق 28 /5 /1441هـ . Advertisements شروط التقدم للوظيفة: 1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية . 2- طباعة برنت من الأحوال المدنية أو منصة “أبشر” في حالة القبول المبدئي . 3- الاستعداد للعمل في أي وقت . 4- أن لا يكون على رأس عمل آخر . 5- أن تكون جميع البيانات المدخلة صحيحة وتحت مسؤوليته وأن يحضر أصول الأوراق الثبوتية في موعد المقابلة . 6- اجتياز المقابلة الشخصية . – سيكون التقديم إلكترونياً عبر بوابة التوظيف الموسمي الخاصة بالرئاسة بالدخول عبر الرابط التالي: اضغط هنـــا – علماً أنه سيتم إرسال رسالة نصية لمن تم قبوله مبدئياً .

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