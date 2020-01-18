شكرا لقرائتكم وظائف للجنسين براتب 14 ألف ريال عبر طاقات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

م اسم الجهة : وظائف متابعات الخليج 365 المدينة مسمى الوظيفة (العدد) الراتب / المكافأة التفاصيل 1 مركز خبراء المعرفة للتدريب الرياض أخصائي تدريب (وظيفتان) 12,000 ريال التفاصيل 2 شركة عبدالعزيز محمد الماضي وشريكه الرياض أخصائي موارد بشرية (العدد 3 وظائف) تمهير التفاصيل 3 شركة تطوير لتقنيات التعليم الرياض مدقق حسابات تمهير التفاصيل 4 شركة تطوير لتقنيات التعليم الرياض أخصائي علاقات عامة تمهير التفاصيل 5 شركة تطوير لتقنيات التعليم الرياض مترجم تمهير التفاصيل 6 شركة تطوير لتقنيات التعليم الرياض محلل نظم تقنية المعلومات تمهير التفاصيل 7 شركة الخليج للتدريب والتعليم الرياض ممثل خدمة العملاء 6,000 ريال التفاصيل 8 الشركة العربية 1 مركز خبراء المعرفة للتدريب الرياض أخصائي تدريب (وظيفتان) 12,000 ريال التفاصيل 2 شركة عبدالعزيز محمد الماضي وشريكه الرياض أخصائي موارد بشرية (العدد 3 وظائف) تمهير التفاصيل 3 شركة تطوير لتقنيات التعليم الرياض مدقق حسابات تمهير التفاصيل 4 شركة تطوير لتقنيات التعليم الرياض أخصائي علاقات عامة تمهير التفاصيل 5 شركة تطوير لتقنيات التعليم الرياض مترجم تمهير التفاصيل 6 شركة تطوير لتقنيات التعليم الرياض محلل نظم تقنية المعلومات تمهير التفاصيل 7 شركة الخليج للتدريب والتعليم الرياض ممثل خدمة العملاء 6,000 ريال التفاصيل 8 الشركة العربية السعودية اليابانية للمنتجات الصيدلانيه جدة مندوب مبيعات طبية (العدد 7 وظائف) 14,000 ريال التفاصيل 9 شركه قنوات للنظم تبوك ممثل خدمة العملاء 4,000 ريال التفاصيل 10 شركة أصول الحياة للتجارة الرياض أخصائي المشتريات تمهير التفاصيل 11 شركة جميرة التجارية المحدودة الرياض منظم فعاليات 7,000 ريال التفاصيل 12 مركز اللؤلؤة البهية لضيافة الاطفال القطيف مدير مركز رعاية الاطفال 5,000 ريال التفاصيل 13 مجموعة الحبيب للخدمات الطبية الرياض مسؤول المشتريات 10,666 ريال التفاصيل 14 شركة طبيعة لصناعة التغليف جدة عامل تعبئة يدوية (العدد 40 وظيفة) 4,000 ريال التفاصيل 15 دار النهضة الأهلية المدينة المنورة مدرس تحفيظ القرآن الكريم تمهير التفاصيل 16 شركة نسما تاتا للمشاريع المحدودة بقيق مهندس ميكانيكي (وظيفتان) تمهير التفاصيل 17 شركة نسما تاتا للمشاريع المحدودة بقيق مهندس كهربائي (وظيفتان) تمهير التفاصيل 18 شركة نسما تاتا للمشاريع المحدودة بقيق مهندس مدني (وظيفتان) تمهير التفاصيل 19 شركة السلام لصناعة الطيران الرياض محلل نظم تقنية المعلومات تمهير التفاصيل 20 مؤسسة صالة الآطباء للتجارة الرياض بائع (العدد 4 وظائف) 4,500 ريال التفاصيل 21 شركه قنوات للنظم أبها ممثل خدمة العملاء 4,000 ريال التفاصيل 22 شركة الأسس الثلاثة للاتصالات وتقنيات المعلومات الرياض مشرف مكتب 6,000 ريال التفاصيل 23 مؤسسة زان المصمم للتجارة الرياض مصوّر (وظيفتان) 5,000 ريال التفاصيل 24 شركه توزيع الغاز الطبيعي رابغ مفتش صحة وسلامة مهنية (العدد 3 وظائف) 4,000 ريال التفاصيل

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