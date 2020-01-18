وظائف شاغرة : وظائف جامعة 6 اكتوبر 2020

ننشر وظائف معيدين جامعة 6 اكتوبر ، والتى تم الاعلان عنها اليوم ضمن وظائف العدد الأسبوعي لجريدة أخبار اليوم الموافق 18 يناير 2020، حيث تعلن عن حاجتها الى أعضاء هيئة تدريس عن طريق التعيين أو الاعارة لعمل بجميع كليات الجامعة، والتقدبم للوظائف عن طريق الانترنت

اعلان وظائف جامعة 6 اكتوبر

نظرا للتوسعات وإنشاء أقسام ونخصصات جديدة وإستعدادا لبدء الدراسات العليا تعلن عن وظائف فى جامعة 6 اكتوبر حيث تعلن عن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريس ( أستاذ – أستاذ مساعد – مدرس) عن طريق التعيين ااو الاعارة في الكليات التالية:

كلية الطب والجراحة.

كلية طب الأسنان.

كلية العلاج الطبيعي.

كلية الصيدلة.

كلية الهندسة.

كلية الفنون التطبيقية.

كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب.

كلية التربية.

كلية اللغات والترجمة.

كلية الياحة والفنادق.

كلية الاقتصاد والادارة.

الاعلام وفنون الاتصال.

يشترط في المتقدم ان يكون حاصلا على الدرجة العلمية من إحدى الجامعات المصرية او ما يعادلها.

يرجى ارسال السيرة الذاتية ووضع الرقم القومي عنوانا للبريد الالكتروني وذلك خلال اسبوعين من تاريخ نشر الاعلان.

كما يجب على المتقدمين ملئ نموذج التوظيف على الموقع الالكتروني.

الوظائف الخاليه بجريده الاهرام اليوم من هنا.

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