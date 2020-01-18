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2020-01-18 #وظائف لدى شركة الفنار في الرياض متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة الفنار عن توفر فرص وظيفية للرجال في مدينة الرياض، وفق التفاصيل التالية : المسمى الوظيفي: Advertisements 1 – مسؤول علاقات عامة 2 – مسؤول أمن وسلامة – تجرى المقابلات من الأحد حتى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 4:30 مساءً. الموقع عبر خرائط جوجل ماب ( اضغط هنا ) تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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