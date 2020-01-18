وظائف للجنسين بعدة تخصصات بـ مستشفى الملك فيصل التخصصي

2020-01-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض عن توفر وظائف إدارية وفنية شاغرة للرجال والنساء وفق التالي:

2- مساعد الرعاية الدوائية – الرياض – قسم صيدلية المرضى المنومين (Medication Care Assistant)

الثانوية العامة ( بدون خبرة)

أو الكفاءة المتوسطة مع خبرة لا تقل عن سنة كمراسل.

3- كهربائي ثاني – قسم الهندسة الكهربائية – الرياض (Electrician II)

دبلوم أو تدريب مهني بعد الثانوية في تخصص (الكهرباء)،

أو الثانوية مع خبرة سنتين

رخصة قيادية سارية المفعول.

4 – ميكانيكي تدفئة وتبريد وتكييف ثاني – قسم صيانة المستشفى – الرياض (HVAC Mechanic II)

دبلوم أو تدريب مهني بعد الثانوية ( تخصص مناسب) ،

أو الثانوية مع خبرة سنتين

رخصة قيادية سارية المفعول.

Advertisements

5 – كاتب حمية – قسم خدمات الطعام للمرضى – الرياض (Diet Clerk)

الثانوية العامة مع تدريب معتمد في مجال التغذية والطعام

خبرة لا تقل عن سنة في نفس المجال.

6 – سكرتير ثاني – إدارة الخدمات المالية – الرياض (Hospital Assistant II)

الثانوية العامة كحد أدنى مع تدريب معتمد في برامج الأوفيس

خبرة لا تقل عن سنتين

إجادة اللغة الإنجليزية والطباعة السريعة.

7 – مساعد إداري ثاني (Administrative Assistant II)

درجة البكالوريوس أو الماجستير في (إدارة المستشفيات)

خبرة 3 سنوات لحملة الماجستير

أو 5 سنوات للبكالوريوس.

8 – متابع ثالث – قسم متابعة طلبات الشراء – الرياض (Expediter III)

بكالوريوس أو دبلوم معهد الإدارة في (إدارة المستشفيات)،

لا يشترط خبرة لحملة البكالوريوس

للدبلوم يشترط خبرة سنة.

• للتقديم بالضغط كلمة (Search) من خلال الرابط التالي ( اضغط هنا ).

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على