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وظائف للجنسين بعدة تخصصات بـ مستشفى الملك فيصل التخصصي
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض عن توفر وظائف إدارية وفنية شاغرة للرجال والنساء وفق التالي:
2- مساعد الرعاية الدوائية – الرياض – قسم صيدلية المرضى المنومين (Medication Care Assistant)
الثانوية العامة ( بدون خبرة)
أو الكفاءة المتوسطة مع خبرة لا تقل عن سنة كمراسل.
3- كهربائي ثاني – قسم الهندسة الكهربائية – الرياض (Electrician II)
دبلوم أو تدريب مهني بعد الثانوية في تخصص (الكهرباء)،
أو الثانوية مع خبرة سنتين
رخصة قيادية سارية المفعول.
4 – ميكانيكي تدفئة وتبريد وتكييف ثاني – قسم صيانة المستشفى – الرياض (HVAC Mechanic II)
دبلوم أو تدريب مهني بعد الثانوية ( تخصص مناسب) ،
أو الثانوية مع خبرة سنتين
رخصة قيادية سارية المفعول.
5 – كاتب حمية – قسم خدمات الطعام للمرضى – الرياض (Diet Clerk)
الثانوية العامة مع تدريب معتمد في مجال التغذية والطعام
خبرة لا تقل عن سنة في نفس المجال.
6 – سكرتير ثاني – إدارة الخدمات المالية – الرياض (Hospital Assistant II)
الثانوية العامة كحد أدنى مع تدريب معتمد في برامج الأوفيس
خبرة لا تقل عن سنتين
إجادة اللغة الإنجليزية والطباعة السريعة.
7 – مساعد إداري ثاني (Administrative Assistant II)
درجة البكالوريوس أو الماجستير في (إدارة المستشفيات)
خبرة 3 سنوات لحملة الماجستير
أو 5 سنوات للبكالوريوس.
8 – متابع ثالث – قسم متابعة طلبات الشراء – الرياض (Expediter III)
بكالوريوس أو دبلوم معهد الإدارة في (إدارة المستشفيات)،
لا يشترط خبرة لحملة البكالوريوس
للدبلوم يشترط خبرة سنة.
• للتقديم بالضغط كلمة (Search) من خلال الرابط التالي ( اضغط هنا ).
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