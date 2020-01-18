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مكتبة جرير تعلن عن وظائف في عدد من فروعها بالرياض

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شكرا لقرائتكم مكتبة جرير تعلن عن وظائف في عدد من فروعها بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-18

مكتبة جرير تعلن عن وظائف في عدد من فروعها بالرياض

في عدد من التخصصات

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت مكتبة جرير عن توفر فرص وظيفية  (بدوام كامل) بمدينة الرياض بمعارضها التالية (الدائري الجنوبي ، حياة مول ، بانوراما مول ، الدائري الشمالي ، روبين بلازا ، خريص) بالمسميات التالية:

– محاسب مبيعات كاشير – (براتب 5600 شهرياً)
– مسؤول أو مسؤولة مبيعات – (براتب 5000 شهرياً)

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• المزايا:

  • راتب شامل البدلات (5600 لوظائف محاسب مبيعات)
  • راتب شامل البدلات (5000 لوظائف مسؤول مبيعات).
  • نظام عمولات شهري.
  • فرص حقيقية للنمو والتطور الوظيفي.
  • تأمين طبي.

• للتقديم : من خلال التوجه مباشرة إلى الفرع الأقرب من الفروع الموضحة أعلاه لدى قسم خدمة العملاء .

 

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