2020-01-18

مكتبة جرير تعلن عن وظائف في عدد من فروعها بالرياض

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت مكتبة جرير عن توفر فرص وظيفية (بدوام كامل) بمدينة الرياض بمعارضها التالية (الدائري الجنوبي ، حياة مول ، بانوراما مول ، الدائري الشمالي ، روبين بلازا ، خريص) بالمسميات التالية:

– محاسب مبيعات كاشير – (براتب 5600 شهرياً)

– مسؤول أو مسؤولة مبيعات – (براتب 5000 شهرياً)

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• المزايا:

راتب شامل البدلات (5600 لوظائف محاسب مبيعات)

راتب شامل البدلات (5000 لوظائف مسؤول مبيعات).

نظام عمولات شهري.

فرص حقيقية للنمو والتطور الوظيفي.

تأمين طبي.

• للتقديم : من خلال التوجه مباشرة إلى الفرع الأقرب من الفروع الموضحة أعلاه لدى قسم خدمة العملاء .

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