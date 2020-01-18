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2020-01-18 وظائف بعدة تخصصات في 4 مدن في شركة مقاولات كبرى متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة سعودية كبرى تعمل في مجال المقاولات والتشغيل عن وظائف في العديد من التخصصات والمجالات في فروع الشركة في مناطق ينبع وجدة ومكة والمنورة. الوظائف الشاغرة :- مشرف ميداني

مدخل بيانات

موظف خدمة عملاء

مدير عمليات

منسق عقود

سائقين نقل عام (تريلة). شروط التقديم :- Advertisements القدرة على تحمل ضغط العمل

أن يتراوح عمر المتقدم ما بين 28 عام إلى 40 عام

إتقان اللغة الإنجليزية

إتقان العمل على برامج الأوفيس

خبرة معتمدة في ذات المجال لا تقل عن خمس سنوات

شخصية قيادية

مهارات الإدارة الفنية. مميزات الوظيفة :- العمل فترتين رواتب تبدأ من 3000 ريال إلى 7000 ريال التقديم من خلال البريد الاليكتروني التالي ([email protected]). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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