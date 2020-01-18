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2020-01-18 وظائف للنساء بـ وزارة الشؤون البلدية على بند الأجور من حملة الثانوية أو ما يعادلها متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت بلدية محافظة النبهانية التابعة لأمانة منطقة القصيم ممثلة في إدارة الموارد البشرية عن وجود عدد 4 وظائف شاغرة للنساء، على بند الأجور بمسمى وظيفي مراقبة، ملاحظة خدمات، سائقة، وفق التفاصيل والمعلومات التالية: الوظائف الشاغرة :- 1- مراقبة. (وظيفتان)

2- ملاحظة خدمات.

3- سائقة. شروط التقديم :– Advertisements – أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

– أن يكون العمر ما بين 20 إلى 40 سنة.

– أن يكون المؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها.

– أن لا يكون صدر بحق المتقدمة حق شرعي سابق.

– اجتياز المقابلة الشخصية.

– أن تكون مسجلة في نظام (ساعد) التابع لوزارة الخدمة المدنية.

– يفضّل من لديها خبرة سابقة. الوثائق المطلوبة :- – صورة من المؤهلات مع الأصل للمطابقة.

– صورة من الخبرات والدورات إن وجدت.

– صورة من الهوية الوطنية.

– صورة من برنامج (ساعد).

– رخصة قيادة للمتقدمة على وظيفة (سائقة). تاريخ التقديم :– من يوم الأحد بتاريخ 1441/05/24هـ حتى يوم الخميس بتاريخ 1441/05/28هـ. رابط التقديم :- ( #اعلان pic.twitter.com/YmRJf1l5ea — بلدية محافظة النبهانية (@nbha7) January 15, 2020 ). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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