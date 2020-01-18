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2020-01-18 وظائف للرجال والنساء بوزارة الحرس الوطني للعمل بفروع مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز متابعات الخليج 365 - الرياض أعلن الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عن وجود وظائف للرجال والنساء بعدة تخصصات ومجالات من خلال موقعها الإلكتروني بوابة التوظيف للعمل العمل بفروع مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز، وفق التفاصيل والمعلومات الموضحة أدناه: الوظائف الشاغرة :- 1- التخصصات الطبية.

2- التخصصات التمريض.

3- التخصصات الإدارية.

4- التخصصات الهندسية.

5- أخصائيون وفنيون صحيون.

6- الخدمات المساندة. Advertisements تاريخ التقديم :- متاح من اليوم وحتى يوم الإثنين بتاريخ 2020/01/27م. رابط التقديم : (اضغط هنا). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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