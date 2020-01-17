- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة لدى شركة محركات الطائرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وظائف شاغرة لدى شركة محركات الطائرات
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات المحدودة- إحدى شركات برنامج التوازن الاقتصادي- والمتخصصة بمجال توفير أعمال صيانة وعمرة المحركات العسكرية للطائرات التابعة للقوات الجوية الملكية السعودية، عن توفّر عدد من الوظائف الفنية والهندسية الشاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– فني صيانة المحركات (عدد 8 وظائف): شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.
– مفتش مراقبة الجودة (عدد 3 وظائف): شهادة الدبلوم أو الدرجة الجامعية في تخصصات: (الهندسة الصناعية، أو الهندسة الميكانيكية، أو الجودة).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 إبريل 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر وظائف شاغرة لدى شركة محركات الطائرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.