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وظائف شاغرة لدى شركة محركات الطائرات

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2020-01-17

وظائف شاغرة لدى شركة محركات الطائرات

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات المحدودة- إحدى شركات برنامج التوازن الاقتصادي- والمتخصصة بمجال توفير أعمال صيانة وعمرة المحركات العسكرية للطائرات التابعة للقوات الجوية الملكية ، عن توفّر عدد من الوظائف الفنية والهندسية الشاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– فني صيانة المحركات (عدد 8 وظائف): شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

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– مفتش مراقبة الجودة (عدد 3 وظائف): شهادة الدبلوم أو الدرجة الجامعية في تخصصات: (الهندسة الصناعية، أو الهندسة الميكانيكية، أو الجودة).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 إبريل 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 

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