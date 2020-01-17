وظائف شاغرة للجنسين بالجامعة الإلكترونية

2020-01-17

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت عمادة الموارد البشرية بالجامعة السعودية الإلكترونية عن توفر وظائف بالعقود السنوية لأعضاء هيئة التدريس (حملة الدكتوراه) من السعوديين والسعوديات، للعمل في مختلف كليات وفروع الجامعة، وذلك وفقًا للشروط التالية:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– ألا يكون المتقدم موظفًا في القطاع العام أو الخاص.

– أن يكون حاصلًا على المؤهل العلمي المطلوب من جامعة معتمدة.

– أن تكون معادلة الشهادة صادرة من وزارة التعليم (في حال كان المؤهل من الخارج).

– أن تكون الشهادة (انتظامًا أو تعليمًا مدمجًا) في جميع المراحل الدراسية.

– المتقدم على الوظائف الصحية يجب أن يكون مصنفًا من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

– يشترط للمتقدم على الوظيفة إتقان اللغة الإنجليزية بحيث تكون دراسته في المراحل الدراسية باللغة الإنجليزية، أو أن يكون حاصلًا على درجة لا تقل عن (6.0) في اختبار اللغة الإنجليزية IELTS، أو ما يعادلها من اختبار كفايات اللغة الإنجليزية STEP، وألا يكون قد مضى عليها أكثر من سنتين، ويستثنى من شرط اللغة المتقدمين على أقسام (القانون، الإعلام الإلكتروني، العلوم الإنسانية/ لغة عربية).

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– أن يكون المتقدم لقسم العلوم الإنسانية (لغة عربية) حاصلًا على المؤهل في (النحو والصرف).

– أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية والاختبارات التي يجريها القسم العلمي.

– لن يتم التعامل مع الطلبات غير المستوفية لشروط التقديم ولن يتم الرد عليها.

– لا يسمح التقديم على الوظيفة في أكثر من فرع.

– المفاضلة للمتقدمين على الوظائف مستقلة في كل فرع من فروع الجامعة.

– الوظيفة المقدم عليها مخصصة للفرع، ولا يمكن نقل الوظيفة إلى فرع آخر داخل الجامعة.

– الرد على المتقدم يكون خلال شهرين من تاريخ إجراء المقابلة الشخصية.

وأوضحت العمادة أن التقديم متاح إلكترونيًّا من خلال موقع الجامعة الرسمي، وذلك ابتداءً من يوم الأحد 24/ 05/ 1441هـ الموافق 19/ 01/ 2020م عند الساعة 8:30 صباحًا، وينتهي يوم الخميس 28/ 05/ 1441هـ الموافق 23/ 01/ 2020م عند الساعة 2:00 مساءً.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل التخصصات المطلوبة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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