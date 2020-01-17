13 وظيفة إدارية شاغرة في أمانة الأحساء

2020-01-17

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت أمانة محافظة الأحساء عن توفر عدد (13) وظيفة إدارية شاغرة، والمشمولة بسلم الرواتب لموظفي القطاع الحكومي، وتشمل مراتب الوظائف (وظيفة واحدة على المرتبة الثامنة، 9 وظائف بالمرتبة السابعة، 3 وظائف على المرتبة الخامسة)، وذلك وفق المؤهلات والشروط التالية:

– خريجي الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها.

– خريجي درجة البكالوريوس، الحاصلين على الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية.

– الحاصلين على درجة الماجستير.

– الوظائف المعلن عنها للمراتب (السابعة، الثامنة) تتطلب اختبار القدرة المعرفية الخاص بالخدمة المدنية.

– الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية.

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– يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

– يُفضل من لديه خبرة لمدة 3 سنوات في القطاع البلدي.

– كافة الوظائف المعلن عنها تتطلب مقابلة شخصية.

– سيتم مطابقة بيانات المرشحين خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.

وأوضحت الأمانة أن التقديم متاح من خلال منظومة التوظيف (جدارة) في البوابة الالكترونية لوزارة الخدمة المدنية: (هنا)، وذلك خلال الفترة 25- 28 جمادى الأولى 1441هـ الموافق للفترة 20- 23 يناير 2020م.

ولمعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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