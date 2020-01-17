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2020-01-17 وظائف للجنسين لدى شركة المنارة للاتصالات لحملة البكالوريوس أو ما يعادلها من الخبرة متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة المنارة للاتصالات وتقنية المعلومات عن وجود وظائف شاغرة بمسمى وظيفي “مساعد إداري – مدير مشاريع تكنولوجيا المعلومات“، للعمل في العاصمة الرياض. الوظائف الشاغرة :- 1- مساعد إداري. – درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من الخبرة. – خبرة قوية التعامل بين الأفراد وخدمة العملاء ومهارات الاتصال. – القدرة على تعدد المهام. – مهارات في مجموعة مايكروسوفت أوفيس. 2- مدير مشاريع تكنولوجيا المعلومات. Advertisements – درجة بكالوريوس أو ما يعادلها. – ثبت تجربة إدارة المشاريع. – القدرة على إدارة مشاريع متعددة في وقت واحد. رابط التقديم :- 1- مساعد إداري. اضغط هنا 2- مدير مشاريع تكنولوجيا المعلومات. اضغط هنا تابعنا على تواصل معنا على شارك الخبر

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