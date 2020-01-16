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2020-01-16 وظائف إدارية للرجال والنساء بـ مؤسسة أجواء السعودية للعمل بفروع الشركة في الخبر متابعات الخليج 365 - الخبر أعلنت مؤسسة أجواء السعودية عن وجود وظائف شاغرة للرجال والنساء بمسمى وظيفي أخصائي تسويق وسائل التواصل الاجتماعي – أخصائي تطوير أعمال، للعمل بفروع الشركة في محافظة الخبر. الوظائف الشاغرة :- 1- أخصائي تسويق وسائل التواصل الاجتماعي – 2-3 + سنوات من الخبرة في نفس المجال. – القدرة على التعامل مع جميع مستويات المنظمة والتعاون عبر الوظائف. – مهارات الاتصال الكتابية والشفوية ممتازة في اللغة العربية والإنجليزية 2- أخصائي تطوير أعمال. Advertisements – درجة البكالوريوس أو ما يعادلها مع الخبرة في الأعمال التجارية. – 2+ سنوات من الخبرة في المبيعات أو تجربة إدارة الحساب. – مهارات اتصال ممتازة الكتابية والشفوية. رابط التقديم :- 1- أخصائي تسويق وسائل التواصل الاجتماعي. اضغط هنا 2- أخصائي تطوير أعمال. اضغط هنا تابعنا على تواصل معنا على شارك الخبر

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