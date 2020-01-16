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2020-01-16 وظائف إدارية للرجال والنساء بـ هيئة المنافسة للعمل في العاصمة الرياض متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن وجود وظائف شاغرة بمسمى وظيفي “أخصائي أول الميزانية“، من أجل العمل في العاصمة الرياض وفق التفاصيل التالية: الوظائف الشاغرة :- – أخصائي أول الميزانية Advertisements شروط التقديم :- – خبرة تزيد عن 5 سنوات في تخطيط الميزانية.

– خبرة عمل في دور مماثل داخل القطاع الحكومي أو شبه الحكومي.

– مهارات القدرة على العمل تحت الضغط والوفاء بالمواعيد النهائية.

– مهارات ممتازة في برامج مايكروسوفت “إكسل، وورد، إلخ.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

– القدرة على معالجة المعاملات على منصة اعتماد. تاريخ التقديم :- متاح من اليوم رابط التقديم : (اضغط هنا). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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