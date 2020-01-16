وظائف شاغرة : مئات الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات بشركة بريجو للأغذية

تعلن شركة بريجو للأغذية “3 شارع خالد بن الوليد بجوار مسجد أبو بكر الصديق مساكن شيراتون” عن مئات الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات، للمؤهلات العليا والمتوسطة بالإضافة إلى غير الحاصلين على مؤهل، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف المطلوبة كالتالي: –

وظائف شركة بريجو للأغذية

مطلوب عدد 20 مساعد مدير، مؤهل عالي أو فوق متوسط. مطلوب عدد 20 مشرف مطعم، ويشترط مؤهل عالي أو فوق متوسط. مطلوب عدد 200 عضو فريق براتب 2200 جنية. مطلوب عدد 50 شيف شواية براتب يتراوح ما بين 2600 إلى 3000 جنية، و يشترط أن يجيد القراءة والكتابة. مطلوب عدد 50 عامل مخازن براتب 2300 جنية. مطلوب عدد 50 عامل إنتاج براتب 2200 جنية، ويشترط أن يكون حاصل على مؤهل ابتدائي أو محو أمية. مطلوب عدد 20 سائق درجة أولى وثانية، ويشترط أن لا يزيد السن عن 43 سنة، وان يكون حاصل على مؤهل متوسط ويشترط إجادة القراءة والكتابة، براتب يتراوح ما بين 2900 إلى 3100 جنية.

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مزايا وطرق التقديم لشغل الوظائف

و توفر الشركة للراغبين تأمينات طبية واجتماعية ووجبة وسكن للمغتربين و أجازات سنوية وتوفير مواصلات لوظائف” عمال مخازن وعمال إنتاج و أمين مخزن ” .

ولمن يرغب يرجى الحضور على العنوان المذكور أعلاه، أو الاتصال بالشركة على الأرقام التالية: 01019406840 – 01020234787 – 01068872881 – 01006069543 والاتصال طوال أيام الأسبوع ماعدا الجمعة والسبت.