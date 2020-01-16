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2020-01-16 غرفة الرياض تعلن عن توفر 439 وظيفة للجنسين للعمل في القطاع الخاص متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت غرفة الرياض عن توفر وظائف شاغرة ( للرجال والنساء ) في القطاع الخاص، وفق التفاصيل التالية : التاريخ: 2020/01/19

التوقيت: 8:00 ص إلى 10:00 ص

اسم المنشأة: شركة درعة للتجارة

الجنس : ذكر

المكان: مقر غرفة الرياض —————

التاريخ: 2020/01/19

التوقيت: 9:30 ص إلى 1:30 م

اسم المنشأة: أسواق عبدالله العثيم

الجنس : ذكر

المكان: مقر الشركة —————

التاريخ: 2020/01/20

التوقيت: 8:00 ص إلى 10:00 ص

اسم المنشأة: شركة امتياز العربية

الجنس : أنثى

المكان: مقر غرفة الرياض —————

التاريخ: 2020/01/20

التوقيت: 8:00 ص إلى 10:00 ص

اسم المنشأة: شركة سارا

الجنس : ذكر

المكان: مقر غرفة الرياض —————

التاريخ: 2020/01/21

التوقيت: 10:00ص إلى 2:00م

اسم المنشأة: أكاديمية فيلوتي للتدريب

الجنس : أنثى

المكان: مقر الشركة Advertisements —————

التاريخ: 2020/01/21

التوقيت: 8:00 ص إلى 10:00 ص

اسم المنشأة: شركة أصيل المحدودة

الجنس : أنثى

المكان: مقر غرفة الرياض —————

التاريخ: 2020/01/21

التوقيت: 8:00 ص إلى 10:00 ص

اسم المنشأة: أسواق التميمي

الجنس : ذكر

المكان: مقر غرفة الرياض —————

التاريخ: 2020/01/22

التوقيت: 8:00 ص إلى 10:00 ص

اسم المنشأة: شركة الغانم الدولية للأغذية

الجنس : أنثى

المكان: مقر غرفة الرياض —————

التاريخ: 2020/01/22

التوقيت: 8:00 ص إلى 10:00 ص

اسم المنشأة: شركة أصيل المحدودة

الجنس : ذكر

المكان: مقر غرفة الرياض —————

التاريخ: 2020/01/23

التوقيت: 8:00 ص إلى 10:00 ص

اسم المنشأة: شركة أكسيوم تيلكوم

الجنس : ذكر

المكان: مقر غرفة الرياض – للتقديم من خلال الرابط التالي ( اضغط هنا ). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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