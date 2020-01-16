2020-01-16

غرفة المدينة تعلن عن وظائف للجنسين بعدة مدن

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة عن وظائف شاغرة (للرجال والنساء)، للعمل بعدة شركات في المدن التالية (المدينة المنورة، والجبيل، والرياض).

وجاءت الوظائف الشاغرة بالمسميات التالية (فني كھرباء، وفني تمديدات صحية، وموظف تأجير سيارات، ومدير تحصيل)، حيث اشترطت الغرفة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

ويمكن التقديم على الوظائف، من خلال إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد).

– (تطبيق صالح)

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[email protected]

– شركة الجزيرة لتأجير السيارات (الجبيل)

[email protected]

شركة الجزيرة لتأجير السيارات (الرياض)

[email protected]

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