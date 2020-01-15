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شكرا لقرائتكم شؤون الحرمين تعلن عن وظائف للجنسين بنظام التعاقد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
شؤون الحرمين تعلن عن وظائف للجنسين بنظام التعاقد
أن يكون المتقدمون من الجنسية السعودية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلةً في الإدارة العامة للموارد البشرية، عن توفر عددٍ من الوظائف على نظام التعاقد الموسمي للرجال والنساء.
الوظائف المتاحة على النحو التالي:
1- مترجم لغات (رجال ونساء)
2- مدقق لغوي (رجال)
3- مهندس صوتيات (رجال)
4- منتج تقارير وأفلام (رجال)
5- باحث شرعي (رجال)
6- مصمم جرافيك (رجال)
7- فني بث تلفزيوني (رجال)
وأوضحت شؤون الحرمين أن التقديم على الوظائف يبدأ يوم الأحد الموافق 24/ 5/ 1441هـ، وينتهي يوم الخميس الموافق 28/ 5/ 1441هـ.
شروط التقدم للوظيفة:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- طباعة برنت من الأحوال المدنية أو منصة “أبشر” في حالة القبول المبدئي.
3- الاستعداد للعمل في أي وقت.
4- ألا يكون على رأس عمل آخر.
5- أن تكون جميع البيانات المدخلة صحيحة وتحت مسؤوليته، وأن يحضر أصول الأوراق الثبوتية في موعد المقابلة.
6- اجتياز المقابلة الشخصية.
– سيكون التقديم إلكترونيًّا عبر بوابة التوظيف الموسمي الخاصة بالرئاسة بالدخول عبر الرابط التالي ( اضغط هنـــا)، علمًا أنه سيتم إرسال رسالة نصية لمن تم قبوله مبدئيًّا.
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