وظائف

شؤون الحرمين تعلن عن وظائف للجنسين بنظام التعاقد

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

Advertisements

شكرا لقرائتكم شؤون الحرمين تعلن عن وظائف للجنسين بنظام التعاقد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-15

شؤون الحرمين تعلن عن وظائف للجنسين بنظام التعاقد

أن يكون المتقدمون من الجنسية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلةً في الإدارة العامة للموارد البشرية، عن توفر عددٍ من الوظائف على نظام التعاقد الموسمي للرجال والنساء.

الوظائف المتاحة على النحو التالي:

1- مترجم لغات (رجال ونساء)

2- مدقق لغوي (رجال)

3- مهندس صوتيات (رجال)

4- منتج تقارير وأفلام (رجال)

5- باحث شرعي (رجال)

6- مصمم جرافيك (رجال)

Advertisements

7- فني بث تلفزيوني (رجال)

وأوضحت شؤون الحرمين أن التقديم على الوظائف يبدأ يوم الأحد الموافق 24/ 5/ 1441هـ، وينتهي يوم الخميس الموافق 28/ 5/ 1441هـ.

شروط التقدم للوظيفة:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- طباعة برنت من الأحوال المدنية أو منصة “أبشر” في حالة القبول المبدئي.

3- الاستعداد للعمل في أي وقت.

4- ألا يكون على رأس عمل آخر.

5- أن تكون جميع البيانات المدخلة صحيحة وتحت مسؤوليته، وأن يحضر أصول الأوراق الثبوتية في موعد المقابلة.

6- اجتياز المقابلة الشخصية.

– سيكون التقديم إلكترونيًّا عبر بوابة التوظيف الموسمي الخاصة بالرئاسة بالدخول عبر الرابط التالي ( اضغط هنـــا)، علمًا أنه سيتم إرسال رسالة نصية لمن تم قبوله مبدئيًّا.

تابعنا على 425339e037.jpg تواصل معنا على693011b473.jpg

شارك الخبر

ِشارك على جوجل بلس
ِشارك على تويتر
ِشارك على تليجرام



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شؤون الحرمين تعلن عن وظائف للجنسين بنظام التعاقد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا