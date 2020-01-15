المؤسسة الأهلية للأدلّاء تبدأ استقبال طلبات التوظيف لموسم الحج

2020-01-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت المؤسسة الأهلية للأدلّاء عن بدء استقبال طلبات التوظيف الموسمي لموسم حج 1441هـ، ابتداءً من يوم 15/ 5/ 1441هـ وحتى يوم 30/ 8/ 1441هـ.

وأوضحت المؤسسة أن آخر موعد للتقديم على الوظائف القيادية (رئيس- نائب- عضو) هو يوم 30/ 6/ 1441هـ.

أولًا: تعليمات عامة:

فتح باب القبول للسعوديين والمقيمين. لا يعتبر هذا الطلب تعيينًا بل فقط لإدراج الأسماء ضمن بيانات المتقدمين. يتم التعيين بعد اجتياز المقابلة الشخصية عن طريق رئيس المكتب، فيما عدا من يتم تعيينهم مركزيًّا من قبل الإدارة.

ثانيًا: مراحل التقدم بطلب العمل في الوظائف الموسمية:

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تقديم الطلب عن طريق البوابة الإلكترونية للمؤسسة. بالنسبة للمتقدمين للوظائف القيادية (رئيس، نائب، عضو) عليهم اتباع ما يلي:

أ- ‌‌تعبئة البيانات الخاصة بالوظائف القيادية عبر البوابة الإلكترونية (قائمة: موسم حج 1441- التوظيف الموسمي- نموذج البيانات الخاصة بطالبي العمل على الوظائف القيادية (رئيس، نائب، عضو) أو بالدخول على هذا (الرابط ).

ب- حضور المقابلات الشخصية للمتقدمين على وظيفة (رئيس، نائب) وفق المواعيد التي سيتم الإشعار بها لاحقا عبر رسائل الجوال النصية SMS.

ثالثا: الأوراق الثبوتية المطلوبة:

عدد (2) صور شمسية مقاس 4×6. صوره من بطاقة الأحوال المدنية (الشخصية) أو الإقامة. صوره من آخر مؤهل، مع ضرورة إحضار الشهادات الأصلية للمطابقة للمتقدمين على الوظائف القيادية (رئيس، نائب، عضو) وفق تعليمات وزارة الحج. بالنسبة للمتقدمين السعوديين: شهادة تعريف من عمدة الحي أو العمل . بالنسبة للمتقدمين غير السعوديين: يجب أن تكون الإقامة سارية المفعول حتى انتهاء أعمال موسم الحج على الأقل، بالإضافة إلى إدخال بيانات طلب العمل في نظام أجير التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية لطلب العمل الموسمي. صورة من رقم الآيبان الخاص بالحساب البنكي باسم المتقدم للعمل الموسمي. سيتم حفظ الملف بالشؤون الإدارية ولا يرد لصاحبه، كما يحق للمؤسسة رفض أي طلب دون إبداء الأسباب.

– للتقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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