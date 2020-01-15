وظائف شاغرة : برواتب تصل إلى 8000 جنية | شركة دريم فالي فودز للصناعات الغذائية تعلن عن وظائف لجميع المؤهلات

تعلن شركة دريم فالي فودز للصناعات الغذائية ” الكيلو 31 طريق مصر إسكندرية الزراعي – طوخ” عن وظائف شاغرة في مختلف التخصصات لجميع المؤهلات، من محاسبين وعمال وفنيين وغيرها من الوظائف، برواتب مجزية تصل إلى 8000 جنية، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف المطلوبة كالتالي:-

وظائف شركة دريم فالي فودز للصناعات الغذائية

مطلوب عدد 4 محاسب بكالوريوس تجارة، ويشترط أن لا يزيد السن عن 32 سنة، براتب يبدأ من 3000 إلى 5000 جنية. مطلوب عدد 3 مدير جودة، لا يزيد السن عن 35 سنة، برواتب تبدأ من 5000 إلى 8000 جنية. مطلوب عدد 3 مدير إنتاج، لا يزيد السن عن 37 سنة، براتب يبدأ من 8000 إلى 12000 جنية، ويشترط أن يكون حاصل على بكالوريوس زراعة. مطلوب عدد 10 عامل مخازن، لا يزيد السن عن 25 سنة، براتب 1700 جنية. مطلوب عدد 20 عامل إنتاج لا يزيد السن عن 25 سنة براتب 1700 جنية. مطلوب عدد 5 فني ميكانيكا، لا يزيد السن عن 35 سنة، براتب يبدأ من 5000 إلى 7000 جنية. مطلوب عدد 5 فني كهرباء كنترول، براتب يبدأ من 4500 إلى 7000 جنية. مطلوب عدد 4 فني غلايا، براتب يبدأ من 5000 إلى 8000 جنية، ويشترط مؤهل متوسط – دبلوم صنايع، وان لا يزيد السن عن 35 سنة.

وظائف آخري:-

وتوفر الشركة تأمينات طبية واجتماعية وحوافز، وذلك للعمل بمواقع الشركة بطوخ، وللراغبين يرجى الحضور على العنوان المذكور أعلاه، أو الاتصال بالشركة على الأرقام التالية: 01014914141