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وظائف إدارية براتب 10 آلاف ريال عبر طاقات

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2020-01-14

وظائف إدارية براتب 10 آلاف ريال عبر طاقات

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة بارسونز العربية المحدودة، عن وجود وظائف شاغرة في العاصمة الرياض بمسمى وظيفي “أمين محفوظات، من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) وفق التفاصيل والمعلومات التالية:

الوظائف الشاغرة :-

– أمين محفوظات

شروط التقديم:-

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– شهادة البكالوريوس في تخصص نظم معلومات إدارية.
– حديث التخرج لا يشترط الخبرة.

مميزات الوظيفة :-

– راتب شهري 10,000 ريال.

تاريخ التقديم:-

متاح من اليوم

رابط التقديم: (اضغط هنا).

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