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2020-01-14 وظائف إدارية براتب 10 آلاف ريال عبر طاقات متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة بارسونز العربية السعودية المحدودة، عن وجود وظائف شاغرة في العاصمة الرياض بمسمى وظيفي “أمين محفوظات، من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) وفق التفاصيل والمعلومات التالية: الوظائف الشاغرة :- – أمين محفوظات شروط التقديم:- Advertisements – شهادة البكالوريوس في تخصص نظم معلومات إدارية.

– حديث التخرج لا يشترط الخبرة. مميزات الوظيفة :- – راتب شهري 10,000 ريال. تاريخ التقديم:- متاح من اليوم رابط التقديم: (اضغط هنا). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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