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2020-01-14 وظائف فنية بـ مستشفى قوى الأمن لحملة الثانوية فما فوق متابعات الخليج 365 - الرياض أعلن مستشفى قوى الأمن عن وجود وظائف شاغرة في العاصمة الرياض بمسمى وظيفي / فني تكييف / ميكانيكي سيارات / وفق التفاصيل التالية: الوظائف الشاغرة :- 1- فني تكييف Advertisements – شهادة الدبلوم من معهد معتمد، أو شهادة الثانوية في الهندسة الكهربائية أو مجال ذي صلة. – خريج حديث بلا خبرة مع الدبلوم، أو 3 سنوات مع الثانوية الفنية. – اجادة اللغة الإنجليزية . رابط التقديم:- اضغط هنا 2- ميكانيكي سيارات – شهادة الدبلوم من معهد معتمد، أو شهادة الثانوية في الهندسة الكهربائية أو مجال ذي صلة. – خريج حديث بلا خبرة مع الدبلوم، أو 3 سنوات مع الثانوية الفنية. – اجادة اللغة الإنجليزية . رابط التقديم:- اضغط هنا تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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