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وظائف إدارية للرجال والنساء بـ مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي عن وجود وظائف شاغرة في محافظة الظهران بمسمى وظيفي / محلل مساعد أمن تقنية المعلومات / وفق التفاصيل الموضحة أدناه:
الوظائف الشاغرة :-
– محلل مساعد أمن تقنية المعلومات
شروط التقديم:-
– درجة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات أو في التمريض أو الصيدلة ( للمحلل السرير )، أو التخصص الطبي آخر.
– خبرة تصل إلى 5 سنوات في مجال التخصص.
– الخبرة والمعرفة في تأمين المنصات التقنية.
– معرفة أنظمة تكنولوجيا المعلومات / من حيث صلتها بالبيئة السحابية.
– فهم اللوائح وأفضل الممارسات المتعلقة بالنشر الفني في بيئة مركز البيانات السحابية ومراكز الرعاية الصحية.
– الخبرة والمعرفة بخادم آمن ونشر محطة العمل والدعم.
– الفهم العام للشبكات والاتصالات السلكية واللاسلكية.
– الكفاءة في استخدام Word و Excel و PowerPoint و Microsoft Project و Visio.
– المعرفة بمعايير أمن المعلومات (على سبيل المثال ، ISO 27001/27002 ، وما إلى ذلك) ، والقواعد واللوائح المتعلقة بأمن المعلومات وسرية البيانات (على سبيل المثال ، HIPAA ، HITECH ، HITRUST ، الخ) ؛
– شهادات الأمان مثل Security + و CISSP و GIAC وغيرها.
– خبرة في تكنولوجيا معلومات الرعاية الصحية.
– مهارات استكشاف الأخطاء وإصلاحها ممتازة ، مهارات SAP.
– العمل في عطلة نهاية الأسبوع والمساء بالإضافة إلى توفرها خلال ساعات الدوام للمشاركة في الأنشطة المجدولة وغير المجدولة.
تاريخ التقديم:-
متاح من اليوم
رابط التقديم: (اضغط هنا)
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