شكرا لقرائتكم وظائف إدارية للنساء لحملة الدبلوم فما فوق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-14 وظائف إدارية للنساء لحملة الدبلوم فما فوق متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة الفلاح للسيارات عن رغبتها في تعيين موظفات سعوديات من أجل العمل في فروع الشركة في العاصمة الرياض – حي الشفا، بمسمى وظيفي (أمينة صندوق) وفق التفاصيل والمعلومات الموضحة أدناه: الوظائف الشاغرة :- – أمينة صندوق شروط التقديم:- Advertisements سعودية الجنسية

حاصلة على بكالوريوس محاسبة أو دبلوم محاسبة .

مميزات الوظيفة :- رواتب مجزية

حوافز شهرية منافسة

مسار وظيفي واضح

دورات تدريبية بشكل دوري تاريخ التقديم:- متاح الآن طريقة التقديم: من خلال البريد الإلكتروني التالي ([email protected]) تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وظائف إدارية للنساء لحملة الدبلوم فما فوق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.